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بالفيديو.. السيسي يمنح فتاة العربة جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي

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السيسي يمنح فتاة العربة جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي

يمنح فتاة العربة جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة “منى السيد إبراهيم بدر” المعروفة إعلاميًا بفتاة العربة جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي، خلال جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب، التي انطلقت، منذ قليل، برعاية الرئيس السيسي وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا.

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واشتهرت “فتاة العربة” من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجر عربة مليئة بـ”كراتين”، كانت آخر من التقاهم الرئيس، لبحث حل مشكلتها، بعد أن تابع حالتها في برنامج “كل يوم”، وعقب ذلك استقبلها الرئيس السيسي داخل قصر الاتحادية الرئاسي ووجه بتوفير عربة نصف نقل لها وتعليمها القيادة بجانب توفير مسكن لها ولنجل شقيقتها، كما وجه لها الدعوة لحضور مؤتمر الشباب.

السيسي يمنح فتاة العربة جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي

السيسي يمنح فتاة العربة جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي

 

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