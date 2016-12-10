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الطب الشرعي وفاة ريم مجدي نتيجة تعرضها للضرب العنيف وليس حادث سير

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الطب الشرعي وفاة ريم مجدي نتيجة تعرضها للضرب العنيف وليس حادث سير الطب الشرعي وفاة ريم مجدي نتيجة تعرضها للضرب العنيف وليس حادث سير

إستطاع الطب الشرعي أن يكشف حقيقة وفاة بطلة في المصارعة “ريم مجدي” بعد أن زعم والدها أنها توفيت نتيجة إصدامتها بسيارة مجهولة بعزبة “المنشار” بالإسماعلية وجاء في  التقرير الذي أرسله الطب الشرعي الى النيابة أن وفاة ريم حدثت بسبب تعرضها للضرب العنيف والمبرح مما أدى الى إصابتها بنزيف داخلي وكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من جسمها.

ونفى أن يكون سبب الوفاة تعرضها لحادث سيارة وعلى ذلك وجهت النيابة الى والد بطلة المصارعة “مجدي كابوريا” تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت الطفلة والإعتداء بالضرب المبرح عليها مما تسبب في وفاتها وتم إحالته الى محكمة جنايات الإسماعيلية.

كما قامت النيابة بإعادة التحقيق مع أن والدة الطفلة ريم التي قالت أنه حدثت مشادة كلامية بين ريم ووالدها أثناء التمرين فقام مجدي بضرب ريم بقدمه ثم نشبت مشادة كلامية ثانية بينهم وهم بالسيارة أثناء العودة الى المنزل فعنفها والدها لعدم التركيز فى التمرين بسبب أنشغلها الدائم بموقع “فيسبوك” وقام على أثرها بلطمها على وجهها مما دعي ريم إلى إلقاء نفسها من السيارة قبل توقفها .

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