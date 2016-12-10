عقب منحها جائزة الإبداع للشباب.. فتاة العربة: «مبسوطة إني شوفت الرئيس»

وألقت السيدة “منى السيد إبراهيم بدر” كلمة مقتضبة عقب تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنحها جائزة الإبداع للشباب بشكل استثنائي، خلال جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب، التي انطلقت، منذ قليل، برعاية الرئيس، وقالت منى” خلال وقوفها على منصة التكريم: «أنا مبسوطة إني شوفت الرئيس».

واشتهرت “فتاة العربة” من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجر عربة مليئة بـ”كراتين”، كانت آخر من التقاهم الرئيس، لبحث حل مشكلتها، بعد أن تابع حالتها في برنامج “كل يوم”، وعقب ذلك استقبلها الرئيس السيسي داخل قصر الاتحادية الرئاسي ووجه بتوفير عربة نصف نقل لها وتعليمها القيادة بجانب توفير مسكن لها ولنجل شقيقتها، كما وجه لها الدعوة لحضور مؤتمر الشباب.