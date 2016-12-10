6 فواكه في متناول اليد تساعدك على انقاص الوزن

شيماء مصطفى

البطيخ يحتوي على 90% من المياه وهو مصدر لحمض الأرجنين الذي يسرع عملية حرق الدهون في الجسم كما أن البطيخ يمنع الجفاف حتى اذا لم تشرب الكمية المطلوبة من الماء 2 لتر يوميا.

الجوافة فاكهة استوائية وتساعد على فقدان الكيلوجرامات من الوزن دون المساس بحاجتك اليومية من البروتين والفيتامينات والألياف، ويحتوي لب الجوافة على سكر أقل بكثير بالمقارنة مع غيرها من الفواكه مثل التفاح والعنب والبرتقال.

التفاح أكل تفاحة واحدة في اليوم مع قشورها توفر للجسم 4.4 غرام من الألياف ومصدر جيد للحصول على البكتين وتعزز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

جريب فروت مصدر آخر للحصول على البكتين، ويحتوي كميات كبيرة من فيتامين c والفولات والبوتاسيوم كما احتوائه على الليكوبين والمواد الكيميائية النباتية التي تحمي الشرايين من التأكسد.

الموز يحتوي على 27 غراما من الكربوهيدرات ويمكنه وقف زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة نسبيا وثبت انه يساعد على التعامل مع تشجنات العضلات واستقرار ضغط الدم ومنع الحموضة

الطماط يقاوم احتباس الماء في الجسم ويحتوي على جرعة صحية من الألياف، ويمكنك فقد الوزن باضافة هذه الثمرة الى النظام الغذائي جنبا الى جنب مع نشاط جسدي معتدل وأساسيات التغذية الجيدة

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads