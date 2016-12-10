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وادى دجلة يتحدى طموح ذئاب الجبل فى ختام الجولة 14 للدورى

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وادى دجلة يتحدى طموح ذئاب الجبل فى ختام الجولة 14 للدورى وادى دجلة يتحدى طموح ذئاب الجبل فى ختام الجولة 14 للدورى

احمد حسام ميدو

تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة، حيث يلاقى طنطا نظيره النصر للتعدين فيما يستضيف الداخلية منافسه الإسماعيلى ويلتقى وادى دجلة مع المقاولون العرب.

ففى السابعة والنصف مساءا يشهد القاهرة المواجهة الأخيرة فى هذه الجولة بين وادى دجلة والمقاولون العرب ، فى صراع الفريقين المتكافىء للوصول للمركز السابع، حيث يحتل وادى دجلة المركز التاسع برصيد 17 نقطة بينما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق الدجلاوى.

ويسعى ذئاب الجبل لمواصلة إنتصاراته والتى كان أحدثها الفوز على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما سقط وادى دجلة فى فخ التعادل مع الدراويش.

ويأمل أحمد حسام ميدو مدرب الفريق الدجلاوى فى تحقيق انتصار يعزز موقعه فى جدول المسابقة فيما يبحث محمد عودة مدرب المقاولون عن استغلال حالة التألق الذى يعيشها فريقه فى الآونة الأخيرة .

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