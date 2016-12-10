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الجروان : فلسطين ستظل قضية العرب المركزية

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الجروان : فلسطين ستظل قضية العرب المركزية الجروان : فلسطين ستظل قضية العرب المركزية

أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي

اكد احمد الجروان رئيس البرلمان العربي ، ان الوقت الراهن الذي تواجه فيه أمتنا العربية،أخطارا محدقة تهدد أمنها القومي، وتحديات جسيمة محلية وإقليمية ودولية تسعى للعبث بمقدرات الشعب العربي، والتحكم في مصيره، يحتم علينا كممثلين لهذا الشعب،أن نبذل قصارى جهدنا في عمل عربي مشترك يرقى إلى مستوى الحدث، وايمانا منه أن التعاون والتكامل العربي، في مجابهة هذه التحديات هما السبيل الأوحد للخروج بأمتنا العربية من أزماتها الداخلية ، أو ما يحاك ضدها من مخططات خارجية ، مؤكدا أن صوت الشعب العربي وضميره ،وتاريخه المشترك،وحاضره المتضامن ،ومصيره ومستقبله الواحد، لا بد أن يعبر عنه عمل عربي مشترك قويٌ يكون فاعل وإيجابي، تجاه كافة القضايا العربية، ولذلك فإنني أعهد اليكم جميعا ، كممثلين للشعب العربي ، بالتمسك بكل قوة بأهمية هذا العمل العربي المشترك ،وتوسيع نطاقاته ، لتشمل كافة الجوانب الممكنة تحقيقا لتطلعات الشعب العربي الواحد، ولما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية جمعاء.

وقال الجروان في كلمته بالجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني بالقاهرة اليوم إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية للأمة العربية ، وإننا إذ نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ، بتطبيق القوانيين الدولية بشأن القضية الفلسطينية ،وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وردع سياسات الكيان الصهيوني العنصرية تجاه الفلسطينين ، والمنافية لكل القوانين الدولية ، من قتل واعتقال وتمييز ومصادرة الأراضي واستمرار الاستيطان ، فإننا نجدد الدعوة لكافة برلمانات العالم إلى الضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يحقق العدل ويخدم مساعي السلام في المنطقة والعالم أجمع ، كما نطالبهم بسن القوانين اللازمة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ، مؤكدين على دعمنا لمساعي توحيد الصف الفلسطيني بين كافة الفصائل الفلسطينية ،دعما لمصالح الشعب الفلسطيني الأبي .

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