مزاد يثير جدل كبير أعلنت عنه عائلة ترامب للقاء مع الابنة ايفانكا ترامب مقابل مبلغ من المال لهذا الغرض

فوجىء الجميع بمزاد أعلنته عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع Charity Buzz الأشهر في مجال المزادات على الإنترنت، حيث يعلن هذا المزاد عن عقد لقاء للفائز به مع إبنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، لتناول فنجان من القهوة في مدينة نيويورك أو واشنطن، حيث تُخصص قيمة العائد من ذلك المزاد لصالح مؤسسة خيرية تملكها العائلة، وقد حددت المؤسسة الجهة التي سوف يُستخدم فيها ذلك المبلغ وهي مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال.

وفي التقرير الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية عن هذا المزاد، أكدت فيه أن المشاركين فيه حتى الآن تسعة أشخاص ووصل أعلى مبلغ إلى مايقرب من 18 ألف دولار تقريبا، وما زال متبقيا 12 يوم على انتهاء ذلك المزاد الذي من المتوقع أن تزداد قيمته مع زيادة عدد المشاركين خاصة بعد تحدث الصحافة العالمية عنه.

وقد انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وسط سخرية النشطاء، حيث أكد أحدهم أن العائلة الكريمة تتاجر بجمال وحُسن ابنتهم، وعلق آخرين على أن الغاية نبيلة ولكن الوسيلة عكس ذلك فلماذا لم يعقد هذا المزاد على لقاء مع دونالد ترامب نفسه.

شبكةعيونالإخبارية

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