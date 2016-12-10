وكيل لجنة الإسكان: لابد من تضافر الجهود لاقتلاع الإرهاب من مصر

أدان النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان والقيادى بائتلاف دعم مصر، الحادث الارهابي الذى وقع بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم، بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وتقدم وكيل لجنة الإسكان في بيان له اليوم ، بخالص عزاءه لأسر الشهداء من رجال الشرطة وغيرهم ، لافتا الى ان الارهاب هو العدو الحقيقى الذى يواجه مصر ولابد من تضافر مختلف الجهود للتصدى لآفة الارهاب الخبيثة التى تهدد اقتصاد البلد.

وثمن التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة البواسل، في سبيل استعادة الأمن والأمان وتطهير ربوع مصر من عناصر الإرهاب الغاشم، لافتا الى أن الإرهاب لا دين له، وأنه بعيد كل البعد عن روح الدين الإسلامى السمحة ومبادئه العادلة.