أول ظهور لنجل “المعزول” في قضية “فض اعتصام رابعة”

أودعت قوات أمن طره المتهمين فى قضية فض اعتصام رابعة قفص الاتهام والمتهم فيها بديع المرشد العام للاخوان وعدد من قيادات جماعة الاخوان الارهابية من بينهم أسامة نجل الرئيس المعزول، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعبدالرحمن البر، وأحمد عارف، وعمرو زكي عضو المجلس الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين وآخرين هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

وتعد هذه المرة الأولى التى يظهر بها أسامة نجل المعزول في قفص الإتهام،وعند دخول نجل المعزول القفص ردد المتهمين تكبير ….مرسي…مرسي وطلب القاضى منهم الهدوء وقال لهم لو مسكتوش هحبسكم كلكم ب وتضم القضية 739متهم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلى، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي.