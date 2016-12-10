وزير دفاع سنغافورة يبدي تقديره لمبادرة الرئيس لتجديد الخطاب الديني

أستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الدكتور نج إنج هين وزير الدفاع السنغافوري على هامش مشاركته في الدورة الـ 12 لمنتدى “حوار المنامة”، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2016.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أبدى الوزير السنغافوري تقديره لمبادرة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، والدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف في هذا الصدد بإعتباره أكبر وأقدم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، مشيرا إلى تقدير سنغافورة لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الدفاع السنغافوري أكد خلال اللقاء على أهمية دور المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف في مكافحة الأفكار المتطرفة في منطقة جنوب شرق آسيا من خلال مبعوثي الأزهر الشريف، فضلا عن استقبال الطلاب المبعوثين للدراسة بالأزهر، متطلعا لاستمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي، والتأكيد على الوسطية والإعتدال، مشيرا في هذا الصدد لاستقبال دولة سنغافورة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزير السنغافوري أبدى إرتياحه للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما عكسه تبادل الزيارات بين الجانبين على مستوى القمة، مبديا تطلعه لزيارة الوزير سامح شكري إلى سنغافورة. ومن جانبه، أكد الوزير شكري على اهتمام مصر وتقديرها للعلاقات الثنائية بين الجانبين، والحرص على تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين على المستوى الثنائي، فضلا عن مواصلة الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.