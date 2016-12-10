سفارة الدولة فى واشنطن تتابع حادثة مقتل الطالب الإماراتي في مدينة هدسون الأميركية

أعربت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن عن عميق تعازيها لعائلة الفقيد سيف العامري، مؤكدة أنها على اتصال وثيق مع عائلة الفقيد وتبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساعدة لهم خلال هذا الوقت العصيب.

وقال بيان من السفارة إن يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية قام بالاتصال أمس بحاكم ولاية أوهايو جون كيسيك وشكره على تعاون المسؤولين في ولاية أوهايو مع وفد سفارة الدولة وقنصليتها في بوسطن مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف وفوري حول ملابسات الحادث المأسوي الذي أسفر عن مقتل الطالب سيف العامري.

يذكر أن وفدا من إدارة شرطة أبو ظبي انضم إلى فريق العمل المرسل من السفارة والقنصلية في بوسطن نيابة عن عائلة الفقيد العامري، حيث اجتمع الوفد مع المحققين والمسؤولين عن الفحص الجنائي ورئيس شرطة مدينة هدسون.