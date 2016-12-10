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بلاغ يتهم أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية بالانضمام للإخوان

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بلاغ يتهم أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية بالانضمام للإخوان بلاغ يتهم أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية بالانضمام للإخوان

>كتب محمد عبد الرازق

تقدم محمد حامد سالم المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية يتهمه فيه بالانضمام لجماعه الإخوان الإرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، مطالبا بالتحقيق معه، وإحالته للمحاكمه الجنائية.


> وقال فى بلاغه رقم 15455 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، إن "مهران" ينتمي للإخوان وقاد العديد من التظاهرات والمسيرات بدون ترخيص، وقام بالتحريض علي قلب نظام الحكم، وهدم مؤسسات الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، وتكدير الأمن والسلم العام، ولازال أحد الأفرع الهامة للجماعة. 


> وقدم مع بلاغه أسطوانة مدمجة بفديوهات وهو يتزعم التظاهرات، مشيرا إلى أن "مهران" سافر إلى قطر، وظهر كثيرا على قناة الجزيرة للتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء، واعترض على محاكمة محمد مرسى، وقام بالإساءة إلى الجيش والشرطة، وبث الشائعات والأخبار الكاذبة، وأنه مستمر فى ذلك حتى الأن.


> وطالب "سالم" فى بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

 

 

 


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