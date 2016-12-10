مجهولون يصبيون شخصا بأعيرة نارية لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصاب مجهولون شخصا بأعيرة نارية فى قدمه، اليوم السبت، وسرقوا دراجته البخارية ناحية قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا باعتراض مجهولين طريق أحد الأشخاص أثناء سيره بدراجته البخارية ناحية قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق، وأصابوه بأعيرة نارية وتمكنوا من سرقة الدراجة البخارية ولاذا بالفرار، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.