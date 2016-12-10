أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مجهولون يصبيون شخصا بأعيرة نارية لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

Google+ Print
مجهولون يصبيون شخصا بأعيرة نارية لسرقة دراجته البخارية بالشرقية مجهولون يصبيون شخصا بأعيرة نارية لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

أصاب مجهولون شخصا بأعيرة نارية فى قدمه، اليوم السبت، وسرقوا دراجته البخارية ناحية قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا باعتراض مجهولين طريق أحد الأشخاص أثناء سيره بدراجته البخارية ناحية قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق، وأصابوه بأعيرة نارية وتمكنوا من سرقة الدراجة البخارية ولاذا بالفرار، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365