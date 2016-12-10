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السيسي يطلب الوقوف دقيقة حداد على شهداء “كمين الهرم” خلال مؤتمر الشباب

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السيسي يطلب الوقوف دقيقة حداد على شهداء “كمين الهرم” خلال مؤتمر الشباب السيسي يطلب الوقوف دقيقة حداد على شهداء “كمين الهرم” خلال مؤتمر الشباب

خلال مؤتمر الشباب

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحاضرين لجلسة الحوار الشهرى الأولى للشباب، المنعقدة حاليا، الوقوف دقيقة حدادا على شهداء الشرطة، الذين سقطوا أمس الجمعة فى عملية إرهابية باستهداف كمين أمني بمحيط مسجد السلام بالهرم.

وانطلقت منذ قليل، جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا.

ويشمل البرنامج عددا من الجلسات العامة تتناول نتائج اجتماعات الحوار الوطني الخاص بقضايا التعليم، وسيتم في هذا الإطار إجراء مناقشات حرة مع الشباب، واستعراض للرؤى التي تمت خلال الفترة الماضية.

وتم تخصيص جلسة لاستعراض القرارات والإصلاحات الاقتصادية ورؤية تجاه هذه الإصلاحات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.

 

 

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