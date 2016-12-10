مبادرة شبابية لدعم ترشح مشيرة خطاب لرئاسة “اليونسكو” خلال مؤتمر الشباب

أطلق شباب جلسة الحوار الوطني الأول، مبادرة شبابية لدعم ترشح السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، لرئاسة منظمة “اليونسكو”، خلال فعاليات جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب المنعقدة حاليا بشرم الشيخ.

وشهدت الجلسة، عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات “خطاب”، وذلك في إطار دعمها والتضامن معها لتولي المنصب الدولي.

انطلقت منذ قليل، جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا.