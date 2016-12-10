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شكري يبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا مع وزير الدفاع الفرنسي

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شكري يبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا مع وزير الدفاع الفرنسي شكري يبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا مع وزير الدفاع الفرنسي

وزير الخارجية سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل صباح اليوم وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان، وذلك علي هامش مشاركتهما بالدورة الـ 12 لمنتدى “حوار المنامة”، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2016، حيث استعرض الجانبان مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في ليبيا.

وقد أعرب الوزير الفرنسي عن تقدير بلاده للتحرك المصري لجمع الفرقاء الليبيين للتوصل إلي توافق بينهم حفاظا علي تماسك الدولة في ليبيا، كما اتفق الجانبان علي ضرورة دعم الجيش والحرس الرئاسي الليبي في مواجهة خطر الميليشيات، كما تطرقا إلي أهمية منع وصول السلاح إلي الميليشيات في ليبيا عبر أي أطراف إقليمية أو دولية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لقاء الوزيرين تناول كذلك الأزمة السورية، لا سيما الجهود المصرية الجارية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين في حلب، حيث اختتم الجانبان مباحثاتهما بالاتفاق علي أنه لا مفر من العودة إلي الحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

 

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