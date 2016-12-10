ضبط سودانى سرق 880 شيكارة مواد خام من مخازن مصنع فى العبور

القليوبية – خالد حجازى

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على فرد أمن بمصنع بلاستيك فى العبور متهم بسرقة 880 شيكارة ماده خام للبلاستيك من مخازن المصنع بمساعده 4 عاطلين.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية واللواء أشرف عبد القادرمدير المباحث الجنائية إخطارا بالواقعة، دلت تحريات مباحث برئاسة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة إن قسم العبور أُبلغ من محمد هشام عجلون " سورى الجنسيه " 45 سنة صاحب مصنع بلاستيك بالمنطقه الصناعيه الأولى بدائرة القسم أنه حال قيامه بجرد محتويات المصنع فوجئ بوجود عجز 880 شيكاره من المواد الخام المستخدمه في تصنيع البلاستيك .

وبالفحص واجراء التحريات السريه حول الواقعه وفحص محتويات كاميرات المراقبه الأمنيه الخاصه بالمصنع ، أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعه الطيب محمد " سودانى الجنسيه " 40 سنة فرد امن بالمصنع ومقيم بالمصنع، وعماد السيد 28 سنة عاطل ومقيم بالسلام بمحافظة القاهره وعبد الرحمن م.م 23 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، ومحمد .ع.ا 20سنة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الأول والثانى وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وبارتكابهما واقعة سرقة الكميه المفقوده من المواد الخام بالاشتراك والمتهمين الهاربين مستخدمين في ذلك السياره رقم" ق ف ب 538 " ماركه شيفروليه ( تم ضبطها )، قياده الثانى ملك صبحى .س المقيم بالسلام ( جارى تحديده ) والذى قام المتهم الثانى باستعارتها منه على سبيل الامانه.

أمكن بارشاد المتهمين ضبط كميه من المسروقات داخل مخزن كائن بمحل اقامه المتهم الثانى وقررا بتصرفهما فى باقى الكميه بالبيع لاحد التجار (جارى تحديده وضبطه والمسروقات) تحرر عن ذلك المحضر رقم 14474 جنح قسم العبور لسنة 2016م.