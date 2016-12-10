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بدء اجتماع باريس الوزارى حول سوريا

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بدء اجتماع باريس الوزارى حول سوريا بدء اجتماع باريس الوزارى حول سوريا

>باريس (أ.ش.أ)

بدأ صباح اليوم السبت، اجتماع باريس الوزارى للبلدان "المتوافقة" حول سوريا لبحث سبل حماية السكان المدنيين لا سيما فى حلب واستئناف مفاوضات الحل السياسى.

ويشارك فى الاجتماع وزراء خارجية كل من فرنسا جون مارك ايرولت والولايات المتحدة جون كيرى وألمانيا فرانك- فالتر شتاينماير وبريطانيا بوريس جونسون وتركيا مولود تشاووش أوغلو وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وممثلون عن والامارات وايطاليا والاْردن، بالإضافة إلى فيديريكا موجيرينى الممثلة السامية للاتحاد الاوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية.

ويحضر الاجتماع أيضا كل من رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية، وبريتا حاجى حسن رئيس المجلس المحلى المعارض لمدينة حلب.

ويبحث الاجتماع الاستجابة العاجلة التى يتعين على المجتمع الدولى تقديمها، فضلا عن الاستراتيجية التى يجب اعتمادها فى أعقاب تقهقر تنظيم "داعش"، من أجل تحقيق النجاح فى إدارة الأراضى المحررة وإرساء الاستقرار فيها.ويتناول كذلك جهود تسوية النزاع الذى دام فترة طويلة وضرورة مواصلة الجهود الجماعية من أجل التوصل إلى حل سياسى فى سوريا.

يشار إلى أن الملف السورى سيكون أيضا محور الاجتماع الروسى الامريكى المرتقب فى وقت لاحق اليوم بجنيف بمشاركة خبراء روس وأمريكيين لبحث وقف اطلاق النار وإجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الانسانية إلى حلب.


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مصر 365

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