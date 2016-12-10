8 أعضاء جدد بالبرلمان العربى يؤدون اليمين القانونية

وكالات

أدى 8 أعضاء جدد بالبرلمان العربى اليمين القانونية، اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العربى جلسة إجرائية لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة الأربعة، وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وتعقد لجان البرلمان العربى الأربعة بتشكيلها الجديد اجتماعاتها فى نفس اليوم، عقب انتهاء الجلسة الإجرائية، كما تعقد لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اجتماعاتها، لبحث خطط عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

ويأتى ذلك تمهيدا لعرض هذه الخطط على الجلسة العامة للبرلمان العربى الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى والتى ستعقد بمقر الجامعة العربية، صباح الأحد المقبل.