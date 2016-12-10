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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية للسيسي في ضحايا «انفجار الهرم»

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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية للسيسي في ضحايا «انفجار الهرم» أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية للسيسي في ضحايا «انفجار الهرم»

الرئيس وأمير الكويت – أرشيفية

بعث أمير الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السبت، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي استهدف دورية أمنية بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن «الصباح» أكد عبر برقيته استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تعزية إلى السيسي.

 

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أونا

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