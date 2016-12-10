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انطلاق فعاليات جلسة الحوار الشهري للشباب تحت رعاية الرئيس السيسي

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انطلاق فعاليات جلسة الحوار الشهري للشباب تحت رعاية الرئيس السيسي انطلاق فعاليات جلسة الحوار الشهري للشباب تحت رعاية الرئيس السيسي

انطلقت منذ قليل، جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا.

ويشمل البرنامج عددا من الجلسات العامة تتناول نتائج اجتماعات الحوار الوطني الخاص بقضايا التعليم، وسيتم في هذا الإطار إجراء مناقشات حرة مع الشباب، واستعراض للرؤى التي تمت خلال الفترة الماضية.

وتم تخصيص جلسة لاستعراض القرارات والإصلاحات الاقتصادية ورؤية تجاه هذه الإصلاحات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.

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