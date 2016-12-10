سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت

شيماء مصطفى

استقرت أسعار مواد البناء، اليوم السبت الموافق 10_12_2016، وذلك بجميع الشركات المصرية والأسواق المصرية، وتأثرت أسعار مواد البناء الأسبوع الماضي بارتفاع الدولار بالبنوك، وقامت بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها لأرقام تاريخية.

وأستقر سعر حديد عز اليوم على 9300 جنيهاً للطن الواحد، كما سجل حديد بشاي 9200 جنيهاً للطن الواحد، وسجل حديد المصريين حوالي 9250 جنيهاً للطن الواحد، مع العلم بأن هذه الأسعار أسعار الشركات وتختلف من تاجر لتاجر أخر عند التجزئة.

أما الأسمنت فشهد في الأيام الأخيرة استقرار نسبي بأسعاره، وسجل الأسمنت اليوم المسلح حوالي 778 جنيهاً للطن، أما أسمنت النصر فسجل 750 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت المصري 755 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 763 جنيهاً للطن، وأسمنت حلوان سجل 773 جنيهاً للطن، أما أسمنت سيناء فسجل أقل سعر بالأسواق وهو 735 جنيهاً للطن.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads