مصدر بـ"التعليم العالى": إلغاء الانتخابات الطلابية بالجامعات هذا العام

كتب وائل ربيعى

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة لن تجرى الانتخابات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى الحالى، مؤكدا أن عمل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الوزير لم ينته قبل عام على الأقل فى جمع مقترحات الطلاب والأساتذة لتعديل اللائحة الطلابية.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قررت الابتعاد عن تضارب الإجراءات الخاصة باللوائح الطلابية وأى منها يصلح لإجراء الانتخابات عليها والانتظار حتى تكون هناك لائحة طلابية توافقية يتم إجراء الانتخابات عليها، مؤكدا أن هذا لن يكون قبل مرور عام كامل من الآن، مؤكدا أن الوزارة بذلك تكون تراجعت عن إجراء الانتخابات الطلابية وانطلاقها فى الوقت المقرر لها بحسب ما تنص عليه المادة 335 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن "تُجرى انتخابات الاتحادات الطلابية بحد أقصى نهاية نوفمبر".

وكان وزير التعليم العالى، قرر طرح لائحة 2013 الطلابية للمناقشة من قبل المجتمع الطلابى والجامعة، ورفعها بالتعديلات التى يضيفها الطلاب والمجتمع الطلابى للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وذلك على الرغم من تصريحاته السابقة التى أكد فيها مرارا أن الانتخابات ستجرى على لائحة 2007 الطلابية؛ لوجود مشكلات مالية وقانونية فى لائحة 2013.