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3 جلسات عامة بمؤتمر الشباب اليوم حول الاقتصاد والتعليم والتحديات

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3 جلسات عامة بمؤتمر الشباب اليوم حول الاقتصاد والتعليم والتحديات 3 جلسات عامة بمؤتمر الشباب اليوم حول الاقتصاد والتعليم والتحديات

>كتب محمد الجالى

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للحوار الشهرى الأول للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرا.

وتعقد فى الثانية عشرة والنصف ظهراً الجلسة العامة الأولى حول قضايا التعليم، فيما تتناول الجلسة العامة الثانية التي ستعقد في الساعة الرابعة عصراً "الإصلاح الاقتصادى ورؤية الشباب"، ويختتم الحوار الشهرى بجلسة عامة ثالثة حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء.

 

 


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