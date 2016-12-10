بالفيديو..الحامدي: الإرهابيون يأكلون ويشربون في السجون علي حساب البلد

قال الإعلامي أيسر الحامدي مقدم برنامج “حواديت بلدنا” علي قناة الحدث اليوم، أن هناك بطء من الأجهزة الحكومية في تعقب وسرعة الوصول للجناة، مضيفًا ” أسر الشهداء يبكون والقتلة ينعمون”، مشيرًا إلى أننا في وطن غابت عنه العدالة الناجزة وتترمل النساء وييتم الأطفال.

ووجة الحامدي، خلال البرنامج العزاء إلى أسر الشهداء، متسأئلًا ” إلي متي سيتم الإنجاز في سرعة محاسبة الجناة الحاليين، والذين يتم القبض عليهم، إلى متي سيتم التأخر الغريب في سرعة التقاضي وإصدار الإحكام علي المجرمين القتلة.

وأضاف الحامدي، أن القتلة بيأكلوا ويشربوا علي حساب البلد، ولدينا مجرمين كثر مثل حبارة الذي أعترف بفعلتة وقال أنه لو خرج مرة آخري سيفعلها ألف مرة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل في تعديل التشريعات الخاصة بالتقاضي فيما يخص الجرائم الإرهابية والمجرميين المقبوض عليهم.

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