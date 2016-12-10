«البيان» تشارك الأجيال فرحتهم بيوم الاتحاد

لفرحة الوطن الذي يكبر ويشمخ بتعاون أبنائه، لفرحة الوطن الذي تتشابك أيدي مواطنيه من أجل رفعته ومجده وعليائه، عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة أملاً طالما عشش في فكر وقلب الأجداد.

وبالمناسبة الثالثة عشرة من عمر الاتحاد عمت الاحتفالات معظم مرافق الدولة، وبالأخص المدارس التي ينشأ فيها جيل الوطن الجديد، جيل الاتحاد القوي.

«البيان» شاركت في الاحتفالات من خلال جولة على مدارس عدة في مناطق مختلفة من الدولة. 01/12/1984

تكريم فائزين متفوقين في ثانوية زعبيل

أقيم في ثانوية زعبيل للبنات بروفة حفل تكريم الطلبة المتفوقين في المسابقات العامة للنشاط المدرسي، ومسابقة اليوم الوطني الرابع عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتفوقين دراسياً، في الشهادات العامة على مستوى الدولة. 05/11/1986

أطفال الإمارات في يوم الاتحاد

اليوم الوطني على الأبواب، الجميع يستعد لاستقباله، فهو يوم العزة والمستقبل، يوم الأجيال وتاريخ الأجداد، يوم الجهد والعمل ويوم الفرح. وفي نادي المنتزه للفتيات بالشارقة تقام التدريبات استعداداً للمناسبة وللمشاركة بالفرح. حيث يشارك عدد من أطفال المدارس في هذه الاحتفالات. 29/11/1987

300 كشاف يحتفلون باليوم الوطني

أقامت مفوضية العين الكشفية، حفلاً بمقر المفوضية بنادي العين مشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السادس عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة. شهد الحفل محمد الظاهري وكيل الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والبنوك بمدينة العين.

وشارك بالحفل حوالي 300 كشاف وجوال من المدارس وجامعة الإمارات. وقد ألقى سالم الدرمكي كلمة المفوضية في بداية الحفل. 06/12/1987

مدرسة الشعب تشارك بالاحتفالات

شاركت مدرسة الشعب الابتدائية بدبي، في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني السادس عشر، وتضمن الحفل كلمات تشيد بالمنجزات التي تحققت، وكذلك مسابقات ثقافية وفقرات موسيقية، وأنشطة رياضة، وبالصورة فهد خميس يقدم الهدايا للتلاميذ. 01/12/1987

مدرسة آل مكتوم تحتفل بالمناسبة

احتفلت مدرسة آل مكتوم الابتدائية، باليوم الوطني الخامس عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن احتفالات مدارس منطقة دبي التعليمية بهذه المناسبة.

وقد أدى طلبة المدرسة مسرحية باسم «الاتحاد قوة»، ونشيد اليوم الوطني، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المنوعة.

وقام ناظر المدرسة بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل خلال الحفل الذي حضره العقيد ناصر عبد الرزاق القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، والدكتور أحمد السيد الهاشمي مدير منطقة دبي الطبية وعدد من أولياء أمور الطلبة. 30/11/1986

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02/12/1981