المخيمات الشتوية.. موسم الهجرة إلى البر

مع بدء تحسن الطقس في الدولة، تسعى غالبية الناس لقضاء أوقاتهم في الهواء الطلق بعيداً عن أجهزة التكييف والأماكن المغلقة، فيتجهون للحدائق، والأماكن الطبيعية، ومنها البر، خاصة عشاق الرمال والصحراء، ومحبي الهدوء والاستمتاع بالأجواء المختلفة لهذا المكان بالتحديد، حيث يمكن للأطفال اللعب دون الخوف عليهم من السقوط مثلاً، أو أي مسبب آخر، فيما تقضي العائلات أوقاتاً جميلة معاً في إشعال النار وإعداد الطعام في الخارج.

ولكثرة ازدياد موسم الرحلات في هذه الأوقات من السنة، تخصص بلدية دبي كل عام مكاناً خاصاً للمخيمات الشتوية، بعيدا عن ضجيج ركاب الدراجات النارية، أو الإزعاج، كما انها تفرض شروطاً هامة لضمان استمتاع الجميع في اطار خصوصية العائلات، وعدم السماح لأيٍّ كان بالتطفل على المستمتعين بالأجواء، وتحاول قدر الإمكان توفير اقصى درجات السلامة والراحة لكافة المرتادين.

حسن استخدام

وخلال توفيرها لكل تلك المميزات، تطالب البلدية بحقها في حفاظ المرتادين على الاماكن خالية من أية مخلفات، او استخدام سيئ للمكان، او الإخلال بأي من الشروط المفروضة كي يستمتع الجميع بالمكان دون اية منغصات.

ويصل اجمالي اماكن التخييم الى ما يزيد على 250 مخيما في منطقة العوير الاولى، بدأ الحجز للإقامة المؤقتة فيها منذ مطلع نوفمبر الجاري، على ان تستمر الإقامة حتى ابريل المقبل.

وذكرت المهندسة ليالي الملا مدير إدارة المباني في بلدية دبي ان البلدية انتهت تماما من تجهيز المخيمات بكافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة، وعملت على تنظيف المنطقة بالكامل، وتجهيز فرق النظافة الخاصة بالمخيمات.

وتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، والإسعاف، والدفاع المدني، لتكون على أهبة الاستعداد لتسهيل كافة الاحتياجات للمخيمين، ليتمكنوا من قضاء اوقات ممتعة في أحضان الطبيعة خلال تلك الفترة التي تتميز بصفاء الجو وانخفاض درجة الحرارة بشكل يبهج الجميع ويدفع الجمهور إلى الاسترخاء في المناطق الخلوية.

إجراءات

وذكرت ان الوثائق المطلوبة لتصريح المخيم الشتوي تتمثل في: نسخة عن خلاصة القيد، وملكية المركبة لصاحب طلب التصريح، ونسخه سارية المفعول من جواز السفر، واختياريا نسخة عن الهوية الإماراتية، وقيمة رسوم التصريح التي تبلغ 44 فلسا للمتر المربع للأسبوع الواحد، مبينة ان المساحة المسموح بها لا تزيد عن 400 متر مربع، بالإضافة إلى مائة درهم رسوم تحديد علامات البناء واستيفاء رسم درهم المعرفة ورسم درهم الابتكار بواقع 10 دراهم لكل منها عن كل إذن دفع يصدر ضمن الخدمة، و5 دراهم رسوم محلية تضاف على رسم علامات البناء.

وأضافت الملا: تسهيلا على العائلات الكبيرة سمحت البلدية بإمكانية حجز مخيمين كحد أقصى للشخص الواحد، ويسمح بضمهما معا، مع ضرورة أن يكون المواطن من دبي فقط، وأن البلدية توسّعت في وسائل تقديم خدمة الطلب عن طريق المكتب المؤقت لإصدار التصاريح بمنطقة المخيمات أو من خلال مراكز البلدية في كل من: الطوار، والكفاف، والمنارة، أو من خلال نافذة بلدية دبي الإلكترونية، او موقع البلدية.

وتتم اعادة مبلغ التأمين بعد انتهاء فترة التخييم للحساب البنكي، أو من خلال النماذج الورقية، مع التأكيد على تحمل طالب التصريح قيمة أية تلفيات تتم في المخيم خاصة فيما يتعلق باللوحة الرقمية للمخيم، اذ انه في حالة عدم اعادتها يتم خصم 200 درهم من قيمة التأمين.

خطة العمل

وسبق وأن أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً بتشكيل فريق عمل لمشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، يختص بإعداد ووضع خطة العمل للموسم الشتوي المقبل، مع تحديد كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لترخيص المخيمات الشتوية من خلال برنامج زمني مفصل يتم متابعته من قبل فريق العمل حسب التكليفات لضمان بدء الموسم في موعده وتقديم خدمات توفق توقعات المتعاملين، مع متابعة صيانة وتجهيز المقر المؤقت لإصدار تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة وتحديد موقعه والطرق المؤدية له بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.

اشتراطات

ويختص الفريق طبقا لقرار تشكيله بمراجعة وتحديث إجراءات تقديم الخدمة في الأنظمة الإلكترونية والأدلة المؤسسية، والتأكد من جاهزيتها قبل بدء الموسم الشتوي، وتدريب الموظفين المعنيين والمتعاملين وإعداد الأدلة اللازمة والمتابعة الدورية لسير إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين في النظام الإلكتروني والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، ومتابعة حل المشكلات او المعوقات التي من الممكن ان تؤثر على إجراءات تقديم الخدمة والمتابعة الميدانية الدورية لمواقع المخيمات الشتوية المؤقتة والتأكد من التزام المتعاملين أثناء استخدام موقع التخييم بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لدى البلدية وإعادة الموقع إلى وضعه السابق قبل بدء موسم التخييم.

مقترحات

يعمل فريق عمل مشروع المخيمات الشتوية على حصر ملاحظات وشكاوى المتعاملين وحلها وتوثيقها، وتسجيل الاقتراحات المقدمة من المتعاملين لدراستها وتقييمها، وتنفيذ وتطبيق المجدي منها بعد اعتمادها، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية وطبقاً للقرارات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، واعداد تقرير نهائي بعد انتهاء الموسم الشتوي ورفعه من خلال مساعد المدير العام المعني للمدير العام، ووضع المقترحات المناسبة للموسم الشتوي المقبل.