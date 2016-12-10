أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 10/12/2016 في الاسواق المصرية

نقدم لكم أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق
اسعار اللحوم في الاسواق اليوم
كيلو اللحم البتلو : من 95 الى 150 جنيه.
كيلو اللحم الجاموسي : من 95 الى 100 جنيه.
كيلو اللحم الجملي : من 70 الى 95 جنيه.
كيلو اللحم الكندوز : من 95 الى 100 جنيه.
كيلو البوفتيك : 100 جنيه.
كيلو اللحم البرازيلي : من 50 الى 60 جنيه..
كيلو اللحم السوداني : من 55 الى 65 جنيه.
كيلو اللحم الضأن البلدي : من 95 الى 125 جنيه.
كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 الى 70 جنيه.
كيلو السجق : من 40 الى 70 جنيه.
كيلو الكبد البلدي: من 95 الى 100 جنيه.
كيلو الكبدة المستوردة : من 28 الى 50 جنية.
متوسط اسعار الدواجن فى الاسواق اليوم
كيلو الفراخ البيضاء : من 22 الى 27 جنيه.
كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 19 الى 35 جنيه
كيلو الفراخ البلدى : من 29 الى 38 جنيه.
كيلو الارانب : من 45 الى 49 جنيه.
كيلو البط : من 30 الى 35 جنيه.
كيلو الرومى : من 30 الى 37 جنيه.
كيلو السمان : من 23 الى 27 جنيه.
كيلو الحمام : من 40 الى 47 جنيه.
يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.إعلان - Ads إعلان - Ads