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بالفيديو: سيدة مصرية للسيسي «أبوس جزمتك أفعل هذا الشيء»

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بالفيديو: سيدة مصرية للسيسي «أبوس جزمتك أفعل هذا الشيء» بالفيديو: سيدة مصرية للسيسي «أبوس جزمتك أفعل هذا الشيء»

أجهشت سيدة مصرية تدعى أم محمد، بالبكاء الشديد عقب اتصال هاتفي ببرنامج “انفراد”، والمذاع عبر قناة “العاصمة” الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين، حيث قامت السيدة بمداخلة هاتفية وبدأت المكالمة بالبكاء على أرواح شهداء الوطن، الذين راحوا غدراً يوم الجمعة بشارع الهرم.

وواصلت بكائها وطلبت أن ترسل رسالة للرئيس ، حيث قالت له “أبوس جزمتك تخلصنا من الإرهاب، وتعطي أوامر بتفعيل الأحكام الصادرة على قيادات الجماعة بالسجون وتعدم قيادات الإخوان المسلمين، حتى يفيق الشعب من إرهابهم”.

وأشارت بأنها من الإسكندرية، ولكنها متأثرة جداً بما حدث مع هؤلاء الشباب، وأكدت بأن أهالي الشباب في أشد الحاجة للثأر من الجماعة الإرهابية، ولذلك فيجب تفعيل القانون والمحاكمات العسكرية على قيادات الإخوان واتباعهم.

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