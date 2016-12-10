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مركز المصالحة الروسي: 18 ألف مواطن غادروا شرق حلب خلال 24 ساعة

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مركز المصالحة الروسي: 18 ألف مواطن غادروا شرق حلب خلال 24 ساعة مركز المصالحة الروسي: 18 ألف مواطن غادروا شرق حلب خلال 24 ساعة

أرشيفية

أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا ، اليوم السبت، مغادرة نحو 18 ألف مواطن من الأحياء المتبقية تحت سيطرة المسلحين في حلب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» : «يستمر المركز الروسي للمصالحة بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والمناطق المحررة من الإرهابيين شرق حلب، وقد خرج خلال الـ24 ساعة الماضية من الأحياء المتبقية تحت سيطرة المسلحين بمساعدة مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع 17971 شخصًا بينهم 7542 طفلاً».

وأضاف المركز أن العسكريين الروس من المركز الدولي لإزالة الألغام يواصلون عملية إزالة الألغام من المناطق المحررة من المسلحين إذ أزالوا، خلال الـ24 ساعة الماضية، الألغام بمساحة إجمالية تبلغ 8 هكتارات.

أ ش أ

 

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