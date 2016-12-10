أخصائية تغذية تحذر: تناول الشاى بعد الطعام مباشرة يسبب سوء الهضم

كتبت أمنية فايد

اعتاد المصريون على تناول الشاى فور الانتهاء من وجبة الغذاء، وهو الخطأ الذى يضر بصحتهم، وفى نفس الوقت يعتاد البعض على تناول المشروبات الغازية مع وجبات الطعام المختلفة وهو ما يزيد من مشكلة هشاشة العظام والسمنة.

وتحذر الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية النتائج المترتبة على هذه العادات الخاطئة، وتقول: "لا نختلف على فوائد كوب الشاى نظرا لاحتوائه على مادة الكافيين التى تساعد فى التخلص من الشعور بالتعب بالإضافة إلى العمل على تنشيط الجهاز العصبى والكلى للفرد فيساهم فى تخلصها من الأملاح الضارة فى الجسم أثناء عملية الهضم".

وتابعت: "لكن اختيار موعد تناول هذا الكوب هو الأمر المهم، حيث تناول الشاى بعد وجبات الطعام مباشرة يؤدى إلى سوء الهضم ويحدث اضطرابات فى المعدة، بالإضافة إلى فقدان الجسم الاستفادة من الطعام، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأنيميا والشعور بالحموضة والضغط على شرايين المعدة، مما يؤدى إلى ألم بالمعدة، والأفضل تناول الشاى بعد ساعتين من الوجبة".

وأشارت الدكتورة علا محمد إلى أن المشروبات الغازية لا يوجد له فائدة سواء إذا كان تناولها بجانب الوجبات أو بعدها، فهى غنية بالسكريات التى تسبب سوء الهضم وغيرها من المشكلات والمواد الحافظة الضارة بالجسم، وعلينا التخلص من هذه العادة للحد من الأمراض والمضاعفات الناتجة عنه.