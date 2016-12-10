أسعار الدواجن الجديدة أنخفاض 7 جنيهات في سعر كيلو الدجاج

شيماء مصطفى

ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بعد قرار تعويم الجنيه واستغلال بعض التجار لزيادة سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية بعد قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وقد شهدت أسعار الدواجن الحية ارتفاع كبير حتى بلغ سعر الكيلو للفراخ البيضاء 27 جنيه ووصل سعر كيلو الفراخ الحمراء من 28 جنيه إلى 30 جنيه .



أسعار الدواجن الجديدة لشهر ديسمبر

اقترحت الحكومة المصرية قراراً برفع الجمارك عن الدجاج المذبوح المستورد من الخارج وقد وجد البعض أن هذا المقترح قد يصب في مصلحه مجموعة من الأشخاص دون غيرهم ، ووفق تقرير صحفي قامت به إحدى الصحف المحلية الكبرى أن رأي المستهلكين بأغلبية ساحقة أن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المذبوحة المستوردة لا يعنيهم في شيء حيث أن الغالبية تفضل الدواجن الحيه والمذبوحة ذبح اليوم .

وفي بعض الأسواق والتي انتشرت في جميع الأسواق بداخل الجمهورية قد تقلص حجم مبيعات الدواجن الحيه مما اضطر البائعون والتجار لخفض السعر ليصبح سعر الكيلو من 18إلى 20 جنيه للفراخ البيضاء ومن 21إلى 23 جنيه للدواجن الحمراء .

شبكةعيونالإخبارية

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