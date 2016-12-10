أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

واشنطن بوست: روسيا تدخلت فى انتخابات أمريكا لمساعدة «ترامب» على الفوز

Google+ Print
واشنطن بوست: روسيا تدخلت فى انتخابات أمريكا لمساعدة «ترامب» على الفوز واشنطن بوست: روسيا تدخلت فى انتخابات أمريكا لمساعدة «ترامب» على الفوز

دونالد

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الجمعة أن تقييما سريا لوكالة الاستخبارات المركزية (سى أى ايه) كشف أن روسيا تدخلت فى الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لمساعدة دونالد ترامب على الفوز فيها.

ويأتى مقال الصحيفة التى اكدت أنها نقلت هذه المعلومات عن مسئولين اطلعوا على التقرير، بينما امر الرئيس باراك أوباما باجراء تقييم كامل لعمليات القرصنة المعلوماتية التى جرت خلال الحملة الانتخابية بعد تساؤلات عن طبيعة تدخلات موسكو فى الاقتراع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفض فريق الرئيس الأمريكى على الفور نتائج تحقيق السى أى ايه، مؤكدا أن المحللين الذين توصلوا إلى ذلك “هم انفسهم الذين كانوا يقولون أن (الرئيس العراقى الراحل) صدام حسين يمتلك اسلحة دمار شامل”.

وقال مصدر فى محيط ترامب أن “الانتخابات جرت منذ فترة وأفضت إلى واحد من اكبر الانتصارات فى التاريخ على مستوى الهيئات الانتخابية، وحان الوقت للانتقال إلى قضية آخرى ولأن نعيد لأمريكا عظمتها”، أحد شعارات حملة المرشح الجمهورى الذى فاز فى الاقتراع.

وذكرت “واشنطن بوست” أن اشخاصا مرتبطين بموسكو قدموا إلى موقع “ويكيليكس” رسائل الكترونية تمت قرصنتها من حسابات عدة يعود احدها إلى جون بوديستا المدير السابق لحملة المرشحة الديموقراطية هيلارى كلينتون، وآخر إلى الحزب الديموقراطى.

وقال مسئول كبير اطلع على مضمون التقرير الذى قدمته الاستخبارات لأعضاء فى مجلس الشيوخ أن “أجهزة الاستخبارات ترى أن هدف روسيا كان ترجيح كفة مرشح على آخر ومساعدة ترامب على الفوز”.

وذكر مسئولو السى أى ايه لأعضاء مجلس الشيوخ أنه “من الواضح جدا” أن هدف موسكو كان مساعدة ترامب على الفوز، كما قال مسئولون للصحيفة.

إلا أن الصحيفة تشير إلى أن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية بعيد عن أن يكون تقريرا يعكس موقف وكالات الاستخبارات الأمريكية الـ17.

وأضافت أنه ما زالت هناك تساؤلات. فالاستخبارات الأمريكية لا تملك أى أدلة تثبت أن مسئولين فى الكرملين “أمروا” بتسليم الرسائل الالكترونية التى اخترقت إلى ويكيليكس، كما قال أحد مصادر “واشنطن بوست”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»