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بيع طائرة زين العابدين بن على.. تعرف على من اشترها وما هو ثمنها والفخامه والرقى التى بداخلها

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بعد مرور اكثر من خمسه اعوام من وقوفيها فى احد المطارات الدوليه فى فرنسا وتحديدا فى مطار بوردو الفرنسى، تمكنت من بيع الطائرة التي كانت مخصصة لنقل الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، وكانت الطائره من طراز “إيرباص 340 ” بمبلغ 181 مليون دينار، بما يعادل 82 مليون دولار او بما يعادل 73 مليون يورو، وذلك بعد مساع طويله بدأت منذ عام 2011 لبيع هذه الطائره والاستفاده منها.

الطائره التى اشترها الرئيس التونسى السابقى زين العابدين بن على عام 2009 بمبلغ 250 مليون دينار تونسى، حيث افادت تقارير إلى أن عملية البيع تمت لصالح احدى شركات الطيران التى لم تذكر اسمها، ولكن على صعيد اخر نشرت تقارير إعلاميه تونسيه ذكرت ان طائرة رئيس تونس الاسبق التي كانت قابعة بمطار بوردو الفرنسى منذ 2011 تم بيعها لإحدى شركات الطيران التركيه.

وبالفعل هذا ما اكدته الكثير من صفحات الاخبار التونسيه، وذكرت هذه التقارير ايضا ان الأطراف المعنية لتأمين عملية البيع تعمل على وجه السرعه، مشيره الى أن عملية البيع ستمكن الخطوط التونسيه من التخلص من عبء التكلفه الكبيره التى كانت تدفعها مقابل بقاء الطائره بمدينه بوردو الفرنسيه منذ سنة 2011، وأنه سيتم تخصيص عائدات بيع هذه الطائرة لإصلاح وصيانة عدد من طائرات الخطوط التونسيه.

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