مؤهلات الفنانين الدراسية منهم بدون تعليم وآخرين حاصلين على أعلى الدرجات العلمية

شيماء مصطفى

تختلف المؤهلات الدراسية للفنانين فمنهم بدون تعليم، ومنهم الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية، ومع أن المؤهلات الدراسية ليست مقياس لنحاج أو فشل الفنان سواء كان مطرب أو ممثل أو خلافه، ولكن الجمهور يسعى لكى يعرف كل كبيرة وصغيرة عن حياة المشاهير وخصوصاً فى عالم الفن والرياضة والغناء والتمثيل، ونستعرض فى تقرير مبسط المؤهلات الدراسية لمشاهير الفنانين.

– من الرجال الفنان عادل إمام حاصل على بكالوريوس زراعة، والمطرب الكبير عمرو دياب أو الهضبة حاصل على بكالوريوس فى تخصص الموسيقى العربية من اكاديمية الفنون، والمطرب المعروف محمد منير أو الكنج حاصل على معهد فنون تطبيقية، والفنان الكوميدى أحمد حلمى حاصل على المعهد العالى للفنون المسرحية، والفنان محمد لطفى حاصل على دبلوم صنايع، والفنان ماجد المصرى حاصل على كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والفنان القدير يحيى الفخرانى حاصل على بكالوريوس فى الطب.

– من النساء الفنانة غادة عبدالرازق حاصلة على الأكاديمية البريطانية فى إدارة الأعمال، والفنانة فيفى عبده بدون تعليم، والفنانة الكبيرة يسرا حاصلة على الثانوية العمة، والفنانة منى زكى حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام، والفنانة وفاء عامر حاصلة على الثانوية العامة، والمطربة إليسا حاصلة على بكالوريوس فى العلوم السياسية، والفنانة والمطربة روبى حاصلة على ليسانس حقوق، والفنانة منة شلبى حاصلة على المعهد العالى للفنون المسرحية، ويوجد من بين الفنانين والفنانات الحاصلين على درجات علمية عالية وأخرى بدون مؤهلات وآخرين مؤهلات متوسطة.

ونعرض صورة إنفوجرافيك تعرض مجموعة من الفنانين ومؤهلاتهم الدراسية

شبكةعيونالإخبارية

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