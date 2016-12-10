السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء الدول الإسلامية بمناسبة المولد النبوي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب السيسي، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله تعالى أن يعيدها عليهم وهم ينعمون بالصحة والسعادة وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس الجمهورية، بتهنئة بهذه المناسبة الكريمة إلى مسلمي مصر المغتربين.

وتلقى السيسي برقيات التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار.

أ ش أ