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الأهلي ينهي أزمة "ملايين" الغزال وعاشور بعد تدخل "طاهر"

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الأهلي ينهي أزمة "ملايين" الغزال وعاشور بعد تدخل "طاهر" الأهلي ينهي أزمة "ملايين" الغزال وعاشور بعد تدخل "طاهر"

>كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

نجح محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، فى إنهاء الأزمة التى تعرض لها النادى مؤخراً بشأن قيام ثنائى الفريق عمرو جمال وحسام عاشور بتصوير إعلان تلفزيوني لإحدى شركات الألبان المنافسة لشركة مُتعاقدة مع الأهلي، الأمر الذى وضع إدارة النادي في موقف مُحرج أمام الشركة الراعية.

 

ورغم أن الأيام الماضية شهدت أزمة كُبرى بسبب "مُخالفة" الثنائى، وأن المجلس الأحمر استقر فى البداية على تغريم كل لاعب مليون جنيه، خاصة أن الشركة الراعية النادى أبدت انزعاجها من هذه المُخالفة إلا أن محمود طاهر نجح فى إنهاء هذه الأزمة، حيث أكد رئيس الأهلي للشركة الراعية للنادى أن هناك تنبيها شديدا على جميع اللاعبين فى مختلف الألعاب بعدم تكرار ما حدث من عمرو جمال "الغزال" وحسام عاشور، وأن النادى بدأ أول من ديسمبر الحالى وضع ضوابط واضحة وصارمة تمنع حدوث مثل هذه المخالفات الإعلامية.

 

ونجحت "حنكة" رئيس الأهلي فى إدارة هذه الأزمة بشكل جيد رغم أن النادي كان مُهدداً بدفع ملايين الجنيهات بسبب عدم التزام بعض اللاعبين فى فريق الكرة، وبعض الألعاب الأخرى، وكذلك فى قطاع الناشئين بلائحة الأعلانات والرُعاة.

 

من جانبهما أكد الثنائى عاشور والغزال أن تصوير هذا الإعلان كان قبل إبرام التعاقد مع الشركة الراعية للنادى، إلا أن موعد خروجه للنور تأجل أكثر من مرة بسبب بعض الجوانب التسويقية الخاصة بالشركة المعلنة.


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