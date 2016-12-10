جهاد جريشة يدير اللقاء العاشر للإسماعيلى والرابع للداخلية

>كتب عادل عقل
اختارت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، حكام مباريات اليوم السبت فى ختام الجولة الـ14 من عمر الدورى الممتاز، وجاءت الاختيارات على النحو التالى.
طنطا× التعدين:محمد على شطا حكما للساحة والثنائى طه عطا وأحمد لطفى مساعدين ومحمد أبو المجد حكما رابعا.
الداخلية × الإسماعيلى:جهاد جريشة حكما للساحة وكل من نور سعيد وخالد حسين مساعدين والحكم الرابع أحمد حسونة.
دجلة × المقاولون: نادر قمر الدولة حكما للساحة يعاونه وائل مصطفى وأحمد شاهين مساعدان وبدوى حسين حكما رابعا.
الحكم الدولى جهاد جريشة
الدولى جهاد جريشةصاحب الـ40 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 يظهر فى المباراة السابعة له الموسم الحالى والـ84 بالدورى، حيث يقود مواجهة الداخلية والإسماعيلى.
جريشة يدير المباراة العاشرة للدراويش بالدورى والثالثة الموسم الحالى وكان آخر لقاء أداره لأبناء الإسماعيلية أمام الشرقية.
بينما تعد مباراة اليوم الرابعة التى يقوده للداخلية وكانت آخر المواجهات التى أدارها للفريق الشريطى أمام الزمالك موسم 2015.
مباراة طنطا والتعدينيديرها الدولى السابق محمد على شطا الذى استفاد من قرار الـ"فيفا"بمد السن تعد مباراة اليوم الثانية له الموسم الحالى والـ21 بالدورى، وكانت مبارياته الأولى فى 21 نوفمبر الماضى بين أسوان والمقاصة، مواجهة اليوم هى الأولى التى يديرها محمد شطا للفريقين.
حكم الدرجة الأولى الدمياطى نادر قمر الدولة،يدير المباراة الثالثة له الموسم الحالى والـ14 بالدورى، حيث يقود قمر الدولة اليوم لقاء دجلة والمقاولون.
تعد مباراة اليوم الأولى للمقاولون والرابعة للفريق الدجلاوى خلال مشواره التحكيمى بالدورى، بينما كانت آخر مبارياته التى أدارها للفريق دجلة أمام إنبى موسم 2015.
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