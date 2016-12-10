جهاد جريشة يدير اللقاء العاشر للإسماعيلى والرابع للداخلية

كتب عادل عقل

اختارت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، حكام مباريات اليوم السبت فى ختام الجولة الـ14 من عمر الدورى الممتاز، وجاءت الاختيارات على النحو التالى.

طنطا× التعدين:

الداخلية × الإسماعيلى:

دجلة × المقاولون

الحكم الدولى جهاد جريشة

الدولى جهاد جريشة

جريشة يدير المباراة العاشرة للدراويش بالدورى والثالثة الموسم الحالى وكان آخر لقاء أداره لأبناء الإسماعيلية أمام الشرقية.

بينما تعد مباراة اليوم الرابعة التى يقوده للداخلية وكانت آخر المواجهات التى أدارها للفريق الشريطى أمام الزمالك موسم 2015.

مباراة طنطا والتعدين

حكم الدرجة الأولى الدمياطى نادر قمر الدولة،

تعد مباراة اليوم الأولى للمقاولون والرابعة للفريق الدجلاوى خلال مشواره التحكيمى بالدورى، بينما كانت آخر مبارياته التى أدارها للفريق دجلة أمام إنبى موسم 2015.