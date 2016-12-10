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اليوم.. الإسماعيلى يسعى لكسر "مسلسل التعادلات" أمام الداخلية

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اليوم.. الإسماعيلى يسعى لكسر "مسلسل التعادلات" أمام الداخلية اليوم.. الإسماعيلى يسعى لكسر "مسلسل التعادلات" أمام الداخلية

>كتبت لبنى عبد الله

يستضيف فريق الداخلية منافسه الإسماعيلى فى تمام الساعة الخامسة عصراً، على كلية الشرطة، فى مواجهة يطمح فيها فريق الداخلية لنسيان خسارته فى الجولة الثالثة عشرة من الزمالك بثلاثية دون رد، تحت القيادة الفنية الجديدة لأشرف قاسم ويسعى الدراويش للتخلص من نغمة التعادلات .

 

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فيما يحتل الدراويش المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة ، وقال أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى  إن مواجهة الداخلية صعبة للغاية بسبب وضع الفريقين الحالي داخل جدول مسابقة الدوري، مؤكداً أن لاعبي الإسماعيلي سوف يسعون للفوز بالمباراة لكسر حالة التعادلات التي أصابت الفريق في آخر 5 لقاءات وأخرها التعادل مع وادى دجلة فى الجولة الماضية، بالإضافة إلى تحسين ترتيب الفريق فى جدول المسابقة بشكل يليق بتاريخ الدراويش .

 

بينما أكد أشرف قاسم المدير الفنى الجديد للداخلية أن مواجهة الإسماعيلى سوف تشهد الانطلاقة الأولى للداخلية للهروب من قاع المسابقة، بمحاولة لاعبى الفريق لاثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني الجديد من خلال تنفيذ تعليماته الفنية والتكتيكية داخل المستطيل الأخضر.


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