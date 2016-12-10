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بعد قليل.. انطلاق أولى الجلسات الشهرية للشباب برعاية السيسى

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بعد قليل.. انطلاق أولى الجلسات الشهرية للشباب برعاية السيسى بعد قليل.. انطلاق أولى الجلسات الشهرية للشباب برعاية السيسى

>كتب محمد الجالى

تنطلق بعد قليل، فعاليات جلسة الحوار الشهرى الأولى للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ، مؤخرا.

ويشمل البرنامج عددا من الجلسات العامة تتناول نتائج اجتماعات الحوار الوطنى الخاص بقضايا التعليم، وسيتم فى هذا الإطار مناقشات حرة مع الشباب، واستعراض للرؤى التى تمت خلال الفترة الماضية.

وتم تخصيص جلسة لاستعراض القرارات والإصلاحات الاقتصادية ورؤية تجاه هذه الإصلاحات التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمار .

 


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