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أهالى السرو بدمياط يتضررون من نقل إمام مسجد التمامى

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أهالى السرو بدمياط يتضررون من نقل إمام مسجد التمامى أهالى السرو بدمياط يتضررون من نقل إمام مسجد التمامى

>دمياط - معتز الشربينى

تقدم أهالى حى مسجد محمد عبد الرءوف التمامى بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط بشكوى إلى إدارة أوقاف الزرقا يتضررون فيها من إصرار إدارة أوقاف الزرقا على تهميش دور المسجد، بنقل الشيخ مسعد العراقى من مسجد محمد عبد الرءوف إلى مسجد البرجيسى.

 

وقال محمد موافى أحد الأهالى إن نقل الشيخ سيكون سببا رئيسيا فى تعطيل دور المسجد والسماح للعناصر الأخرى بالتدخل وإقامة الشعائر حيث لا يوجد مقيم شعائر ثابت بالمسجد مما يجعله عرضة للتدخلات الخارجية. وأضاف طلعت العواد، أحد الأهالى أن الشيح مسعد العراقى يقوم بدور الإمام والخطيب ومن العجيب أن إدارة أوقاف الزرقا أصدرت قرارا بأن يحل محله إمام من محافظة الغربية، وتساءل هل يقيم هذا الإمام شعائر الصلوات الخمس وهو من محافظة أخرى؟، وطالب بإلغاء القرار حتى تستقر الدعوة بالمسجد وتلبية رغبات المصلين.


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