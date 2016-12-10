أوباما وترامب ينعيان أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض

توفي أمس الخميس جون جلين أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض توفي عن عمر ناهز 95 عاماً، حسب ما أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama: "برحيل جون تفقد أمتنا رمزاً".

وتابع أوباما في بيان له: "عندما انطلق جون من كيب كنافيرال على متن الصاروخ أطلس في عام 1962 كان يحمل آمال أمة. وعندما هبطت مركبته الفضائية (فريندشيب 7) بعدها بساعات قليلة نبهنا أول أمريكي يدور حول الأرض أنه بالشجاعة وروح الاستكشاف لا توجد حدود لما يمكن أن نصل إليه معاً".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump على تويتر إن "الولايات المتحدة فقدت رائداً عظيماً للجو والفضاء برحيل جون جلين. كان بطلاً ومصدر إلهام للأجيال المقبلة من المستكشفين".