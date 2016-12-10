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أب يعذب طفلته حرقاً بولاعة سجائر بسبب تناولها الطعام

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أب يعذب طفلته حرقاً بولاعة سجائر بسبب تناولها الطعام أب يعذب طفلته حرقاً بولاعة سجائر بسبب تناولها الطعام

اقدم الأهالي بمحافظة بنى سويف على ابلاغ الشرطة بعثورهم على طفلة لا يتعدى عمرها الخمسة اعوام حيث وجدوها وعلى يدها وعلى مناطق مختلفة بجسدها اثار تعذيب بالنار وذلك امام احد المنازل بقرية المرماح التابعة لمحافظة بنى سويف بجنوب البلاد .

وبسؤال الطفلة عن اسباب الحريق المتواجد بجسدها اخبرت الأهالي ان من قام بحرقها هو والدها وذلك بسبب تناولها طعاماً كان الوالد قد خصصه لشقيقها وقد استخدم لحرقها بتلك الطريقة ولاعة من النوع المستخدم في اشعال السجائر ،كما تبين للأهالي ان الحروق المتواجدة بجسد الطفلة شديدة جداً مما دفعهم الى اقتياد الطفلة الى مركز الشرطة لتبين الامر.

وبإجراء التحقيقات تبين ان الطفلة تدعى ندى ومقيمة مع والدها وشقيقها بالإضافة الى زوجة ابيها  وتبين من خلال التحريات ابضاً ان والد الطفلة عندما عاد من عمله تفاجئ بزوجته نائمة والطفلة ندى قد أكلت الطعام الذى كان معداً لشقيقها الامر الذى دفع الوالد الى قيامه بحرقها بولاعة السجائر ثم غادر المنزل وانصرف هو وزوجته الى خارج المنزل تاركاً طفلته تتعذب بما بها من حروق مما دفع الطفلة الى الخروج الى الشارع وهى تبكى من الالم حتى شاهدها المارة .

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