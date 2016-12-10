بالفيديو:طريقة مبتكرة لقلى الباذنجان بقطرات قليلة جداً من الزيت

يعد الباذنجان من الخضروات المنتشرة بكثرة في الكثير من الدول واضافة الى ذلك فهو يتميز ايضاً بانخفاض اسعاره كما ان ربات البيوت يبتكرن طرقاً كثيرة للاستفادة من الباذنجان لما له من فوائد صحية فهو غنى بالكثير من العناصر ولعل من اهمها عنصر الحديد .

ولعل من ابرز المشاكل التي تواجه ربات البيوت في طريقة اعداد الباذنجان هو استهلاكه لكميات كبيرة من الزيت والتي تجعل الكثيرون يتجنبونه على الرغم من من طعمه الشهي مخافة زيادة الوزن لتشبعه بكمية كبيرة من الزيوت ،ومن خلال الاتي سنتعرف على احدى الطرق المبتكرة والتي من خلالها سنتعلم طريقة جديدة لأعداد الباذنجان مقلياً دون استهلاك كميات كبيرة من الزيت بالإضافة الى انها تجعل منه وجبة غير مشبعة بالزيوت . وتتلخص الطريقة في تقطيع الباذنجان الى شرائح على حسب الطريقة المفضلة ثم يتم رصه في مقلاة من النوع الغير لاصق ويوضع على النار مع التقليب على حيث ستعمل الحرارة على عمل طبقة عازلة تحول بينه وبين تشرب الزيت ثم يزال من على النار وباستخدام فراشاه نقوم بدهن الباذنجان بطبقة رقيقة من الزيت ثم يوضع على النار مرة اخرى حتى يأخذ لوناً وردياً وفيما يلى فيديو يوضح الطريقة .

شبكةعيونالإخبارية

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