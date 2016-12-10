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وزير الخارجية البريطانى يؤكد لدول الخليج أن "أمنكم من أمننا"

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وزير الخارجية البريطانى يؤكد لدول الخليج أن "أمنكم من أمننا" وزير الخارجية البريطانى يؤكد لدول الخليج أن "أمنكم من أمننا"

> (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، الجمعة، أن المملكة المتحدة "عادت" إلى الخليج وستعزز التزاماتها الأمنية فيه، وذلك قبل زيارة له إلى .

 

وكان جونسون يتحدث فى المنامة خلال افتتاح منتدى سنوى حول الأمن الإقليمي، غداة سعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الخميس إلى احتواء تصريحاته عندما انتقد "الحروب بالوكالة" التى تشنها السعودية حليفة المملكة المتحدة.

 

وقال جونسون الجمعة فى عاصمة البحرين إن "بريطانيا عادت إلى شرق السويس" و"ستعزز الصداقات القديمة، وأضاف وزير الخارجية البريطانى فى هذا المنتدى الذى نظمه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، أن "بريطانيا كانت جزءا من تاريخكم خلال مئتى سنة مضت وسنكون معكم فى القرون المقبلة".

 

وتابع "سننفق 3 مليارات جنيه استرلينى (زهاء 3,6 مليار يورو) فى إطار التزاماتنا العسكرية فى الخليج على مدى السنوات العشر المقبلة".

 

وأكد جونسون لدول الخليج أن "أمنكم من أمننا".

 

وشدد على ضرورة أن تحمى السعودية حدودها من القصف الذى يشنه المتمردون، لكنه أعرب عن قلقه العميق إزاء "معاناة الشعب اليمني".

 

وحذر من ان "استخدام القوة فقط" لن يؤدى الى الاستقرار فى اليمن.

 

ومن خلال إطلاقه هذه التصريحات الجمعة يكون جونسون قد التزم الخط الذى رسمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الأربعاء فى القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجى والذى أطلقت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون خلاله "شراكة استراتيجية" فى المجالات الامنية والسياسية والتجارية، متعهدين العمل معا لمواجهة "عدوانية" إيران.


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مصر 365

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