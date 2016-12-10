وزارة الهجرة العراقية توزع مساعدات إغاثية لنازحى الأنبار

بغداد أ ش أ

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة 1574 حصة من المساعدات الإغاثية للأسر النازحة فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر مدير قسم المحافظات الوسطى فى دائرة شؤون الفروع عامر عباس زغير، فى تصريح صحفي، أن فرق الوزارة فى محافظة الأنبار وزع 205 حصص من المساعدات الإغاثية تضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية وطباخ وثلاث بطانيات ومثلها من الوسادات للأسر النازحة من مناطق القائم وعنه وراوه تسكن مخيم "السبع سنابل" بمنطقة بزيبز من جهة محافظة الأنبار.

وقال: أنه تم توزيع 214 سلة غذائية أخرى لباقى الأسر فى المخيم، وأن الفرع وزع 1000 سلة غذائية على الأسر النازحة فى مخيم 18 كيلو، و80 حصة من المساعدات الإغاثية تضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية وثلاثة بطانيات للأسر النازحة فى مخيم السياحية، فضلا عن توزيع 75 حصة من المساعدات الإغاثية على النازحين فى مخيم "الإحسان" تضمن التوزيع سلال غذائية وطباخات وأغطية ووسادات.