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احتفاء رسمي وشعبي كويتي بخادم الحرمين.. «العزم واحد»

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احتفاء رسمي وشعبي كويتي بخادم الحرمين.. «العزم واحد» احتفاء رسمي وشعبي كويتي بخادم الحرمين.. «العزم واحد»

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، الحفل الذي أقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بمناسبة زيارته - حفظه الله - لدولة الكويت.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصحبه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مقر الحفل، كان في استقباله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

كما شرف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس بدار سلوى في الكويت مأدبة العشاء التي أقامها تكريما له - حفظه الله - صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد شرف بعد ظهر أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مأدبة الغداء التي أقامها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في قصر بيان، تكريماً لخادم الحرمين الشريفين.

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