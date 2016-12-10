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إهمال وتجاوزات «دور الرعاية» تنتظر حسم الوزير الجديد

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كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجاوزات بعدد من دور الرعاية الاجتماعية منها استقبالها للكثير من المرضى النفسيين مع أنها تختص برعاية المسنين، ورصدت نقص كوادر العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة كما أكدت الهيئة عدم كفاية الإعانة الشهرية المقدمة للنزيل البالغة 60 ريالاً فقط، إضافة إلى عدم وجود صيدليات في بعض الدور وقلة عدد حراس الأمن وغياب البرامج التعليمية للنزلاء ومخالفة شروط تأهيل العمال.

وتكشَّف لمكافحة الفساد أيضاً وجود عمالة غير مدربة مستخدمة للعناية الشخصية بنزلاء مراكز التأهيل الشامل، وأوضحت بأن أكثرهم لا يتحدثون العربية مما أدى إلى صعوبة التواصل معهم وتعليمهم كيفية القيام بواجبات النزيل وتبين للهيئة أن معدل تشغيل تلك العمالة يصل إلى 12 ساعة يومياً، كما رصدت الهيئة ازدحاماً شديداً داخل أجنحة بعض المراكز، وازدياد قوائم الانتظار بها وعدم مراعاة احتياجات وخصوصية النزلاء في بعض المراكز.

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