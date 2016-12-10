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القوات الشرعية تتصدى لهجوم على تعز التحالف يقصف عدة مواقع للمتمردين

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شهدت الجهة الشرقية من مدينة تعز اشتباكات عنيفة خلال ساعات الليل وفجر أمس الجمعة خاصة في محيط موقع المكلكل وصالة ومواقع اخرى إثر هجمات للحوثيين وقوات صالح مصحوب بقصف بالأسلحة الثقيلة. وتصدت القوات الشرعية للهجمات والتسللات شرقي المدينة فقام الحوثيون وقوات صالح بقصف الأحياء في شرقي ووسط المدينة بشكل مكثف. وشن المتمردون قصفاً على غربي ووسط المدينة ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بعد ساعات من مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين في بير باشا غربي تعز. وشنت مقاتلات التحالف غارة على معسكر النجدة في الحوبان شرقي تعز. وقصفت معسكر اللواء ٦٣ في بيت دهرة في أرحب بصنعاء وأخرى على معسكر الدفاع الساحلي في الحديدة. كما قصفت مقاتلات التحالف أمس معسكر الحفا شرقي صنعاء، وشنت سلسلة غارات مكثفة على مواقع مختلفة للمتمردين في محافظة صعدة.

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