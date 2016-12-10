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النظام يقصف الأحياء المحاصرة شرقي حلب

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النظام يقصف الأحياء المحاصرة شرقي حلب النظام يقصف الأحياء المحاصرة شرقي حلب

تعرضت الأحياء الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب شمال سورية لقصف مدفعي عنيف من قوات النظام أمس، على رغم إعلان موسكو "وقف العمليات القتالية" في حلب للسماح بإجلاء آلاف المدنيين المحاصرين. ويتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار غير ملزم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سورية وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية، في إجراء اعتبره مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة "قليلا جدا ومتأخرا جدا".

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة "بقصف مدفعي عنيف على أحياء عدة محاصرة في شرق حلب، بعد ليلة تخللها قصف عنيف أيضا"، لافتا في الوقت ذاته إلى توقف الغارات الجوية.

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